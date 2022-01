Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’ASSE discute pour Bernardoni !

Publié le 4 janvier 2022 à 11h05 par Alexis Bernard mis à jour le 4 janvier 2022 à 11h10

Selon nos informations exclusives, l’ASSE discute avec Angers pour le prêt de Paul Bernardoni.

Ce n’est un secret pour personne, l’ASSE cherche un gardien de but pour la deuxième partie de saison. Et d’après nos sources, des discussions très avancées sont en cours avec Angers pour le prêt de Paul Bernardoni. Saint-Etienne souhaite relancer l’ancien bordelais avec un prêt de six mois. Le dossier avance bien, le joueur est actuellement en réflexion.



Absent des terrains de longues semaines à cause d’une pneumopathie, Paul Bernardoni a perdu sa place de titulaire à Angers au profit de Danijel Petkovic.