Mercato - ASSE : Dupraz est fixé pour ce joli coup en Premier League !

Publié le 6 janvier 2022 à 18h10 par D.M.

Annoncé à l'ASSE, Folarin Balogun devrait rester en Angleterre. Le jeune attaquant d'Arsenal serait proche de trouver un accord Middlesbrough.

L’ASSE est l’une des équipes françaises les plus actives en ce début de mercato hivernal. Le club stéphanois a déjà annoncé l’arrivée de Joris Gnagnon, mais aussi de Bakary Sako, de Paul Bernardoni et de Sada Thioub. Ces deux derniers, qui avaient débuté la saison avec Angers, ont rejoint l’ASSE pour se relancer comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Le club entraîné par Pascal Dupraz a donc réussi à renforcer son secteur offensif avec les arrivées de Sako et de Thioub. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) est aussi attendu à l'ASSE selon nos informations exclusives.

Balogun va rester en Angleterre