Mercato - ASSE : Pascal Dupraz frappe déjà très fort sur le marché !

Publié le 6 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Arrivé il y a peu de temps sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz peut déjà compter sur de nombreux renforts pour lutter pour le maintien en Ligue 1.

Ces derniers jours, Pascal Dupraz affichait sa volonté de voir des renforts arriver rapidement à l'ASSE cet hiver : « Nous sommes quatre alignés avec le président Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Nous allons recruter. Ceci est rendu compliqué à cause du Covid. Nous allons nous intéresser à des joueurs en manque de temps de jeu. Les clubs ont un peu de mal à laisser leurs joueurs puisque le spectre du Covid plane sur ces clubs aussi. Il nous faut s'armer de patience même si on aimerait recruter le plus vite possible ». Et le moins que l'on puisse dire c'est que le nouveau coach des Verts a été entendu.

L'ASSE est déjà très active