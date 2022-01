Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le recrutement de Dupraz s'accélère !

Publié le 5 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien décidée à se renforcer cet hiver, l'ASSE ne perd pas de temps et se montre déjà très active sur le marché. Après Bakary Sako, quatre autres recrues pourraient être officialisées dans les prochaines heures.

Englué à la dernière place de Ligue 1, l'ASSE va devoir batailler ferme durant la seconde partie de saison pour se maintenir dans l'élite. C'est la raison pour laquelle les Verts ont décidé de remplacer Claude Puel par Pascal Dupraz, spécialiste des situations compliquées, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais l'ancien entraîneur de Toulouse aura besoin d'un peu d'aide pour réaliser un nouvel exploit et attend donc des renforts cet hiver, d'autant plus que son effectif va sérieusement être amputé par la CAN puisque Denis Bouanga, Wahbi Khazri, Harold Moukoudi, Yvan Neyou et Saïdou Sow seront tous au Cameroun pour disputer la compétition. Par conséquent, les Verts se sont rapidement mis en quête de renforts avec l'ambition de boucler quatre ou cinq arrivées avant le retour de Ligue 1. Et cela devrait bien être le cas.

L'ASSE sur le point d'annoncer quatre recrues ?