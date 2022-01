Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'arrivée de Paul Bernardoni ne fait pas l'unanimité !

Publié le 7 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que l'ASSE a décidé d'aller chercher Paul Bernardoni sous la forme d'un prêt, Jérôme Alonzo n'est pas pleinement convaincu par ce choix.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paul Bernardoni a été prêté à l'ASSE par Angers. Il faut dire que les Verts cherchaient un gardien pour compenser la blessure d'Etienne Green, mais également pour apporter de l'expérience à ce poste. « L’arrivée de Paul Bernardoni répond à une situation d’urgence car Etienne Green est actuellement blessé. C’est aussi une arrivée qui ajoute de l’expérience à un poste très important pour augmenter nos chances d’obtenir des résultats en vue du maintien. Il vient pour être le titulaire qui sera soumis à la concurrence. Ça tombe bien, l’AS Saint-Étienne a deux jeunes gardiens d’avenir », expliquait Pascal Dupraz à ce sujet. Et pourtant, Jérôme Alonzo est loin d'être convaincu...

«Sportivement parlant, Etienne peut te ramener autant de points que Paul»