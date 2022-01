Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a recalé un coéquipier d'Haaland !

Publié le 6 janvier 2022 à 1h00 par D.M.

En difficulté au Borussia Dortmund, Roman Bürki avait donné son accord pour rejoindre l'ASSE. Mais le club stéphanois a préféré jeter son dévolu sur Paul Bernardoni.

Blessé au coude gauche, Etienne Green sera éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Afin de pallier cette absence, l’ASSE recherchait un gardien sur le marché. Et le club a trouvé la perle rare. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité ce mardi, les Verts vont enregistrer l’arrivée de Paul Bernardoni, en manque de temps de jeu à Angers. Le portier arrivera sous la forme d’un prêt de six mois sans option d’achat. Un choix de l’ASSE, qui avait aussi la possibilité de recruter Roman Bürki.

Bürki avait donné son accord à Dupraz