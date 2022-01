Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La dernière recrue de Dupraz s’enflamme pour son arrivée à l’ASSE !

Publié le 5 janvier 2022 à 23h30 par T.M.

Comme attendu, Sada Thioub va lui aussi terminer la saison avec l’ASSE. Une joie pour l’international sénégalais.

Ce mardi, le10sport.com vous avait révélé que l’ASSE était parvenue à un accord avec Angers pour le prêt jusqu’à la fin de la saison de Paul Bernardoni et de Sada Thioub. Cela n’aura donc mis longtemps avant de se confirmer puisque ce mercredi soir, les Verts ont officialisé les arrivées du gardien français et de l’ailier sénégalais. A 26 ans, Thioub va donc terminer la saison sous le maillot de l’ASSE et il n’a d’ailleurs pas caché sa joie à ce sujet.

« Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne »