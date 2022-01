Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Bernardoni sur son arrivée à l'ASSE !

Publié le 5 janvier 2022 à 21h00 par P.L.

Ce mercredi, l'ASSE a officialisé l'arrivée en prêt de Paul Bernardoni en provenance du SCO d'Angers. Et le nouveau gardien stéphanois a livré ses premiers mots en tant que recrue des Verts.

Lanterne rouge de Ligue 1 après une première partie de saison très délicate, l’ASSE veut se renforcer afin de remonter la pente et éviter la relégation. De ce fait, le club stéphanois se montre assez actif sur le marché des transferts. Après avoir enregistré les arrivées de Bakary Sako et Joris Gnagnon, les Verts ont officialisé le transfert de Paul Bernardoni comme le10sport.com vous l'avait annoncé. Le portier de 24 ans est prêté par le SCO d'Angers jusqu’à la fin de la saison pour notamment pallier la blessure d'Etienne Green.

« L'ASSE est un club énorme, qui représente énormément »