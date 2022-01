Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts ont tenté un gros coup avec un crack de L1 !

Publié le 5 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

Avant d'obtenir le prêt de Sada Thioub, l'ASSE a tenté le coup avec le jeune Mohamed-Ali Cho (17 ans), révélation de la première partie de saison.

Le mercato de l'ASSE s'accélère ! Après l'arrivée de Bakary Sako, les Verts ont bouclé le prêt des deux Angevins Paul Bernardoni et Sada Thioub, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Le SCO a d'ailleurs confirmé le deux départs de son gardien et de son attaquant par le biais d'un communiqué publié mardi soir. « Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l'AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG », expliquait le club.

Avant Thioub, l'ASSE voulait Mohamed-Ali Cho