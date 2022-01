Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a aidé Longoria à boucler ce coup à 0€ !

Publié le 11 janvier 2022 à 12h45 par A.M.

Alors que Cédric Bakambu est proche de rejoindre l'OM, Jorge Sampaoli a joué un rôle crucial dans ce dossier en tenant un discours qui a convaincu l'international congolais.

Après la première partie de saison mitigée d'Arkadiusz Milik, l'OM s'est mis en quête d'un renfort offensif en scrutant le marché en vue d'une opportunité. Et celle-ci s'est rapidement présentée puisque le club phocéen devrait être en mesure de s'attacher les services de Cédric Bakambu. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en Chine où son contrat avec le Beijing Guoan s'achevait le 31 décembre, l'international congolais devrait s'engager à l'OM pour deux saisons et demi, selon les informations de L'Equipe .

Sampaoli a convaincu Bakambu