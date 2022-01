Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce de taille sur le dossier Umtiti…

Publié le 11 janvier 2022 à 12h00 par G.d.S.S.

Contre toute attente, Samuel Umtiti a finalement été prolongé par le FC Barcelone avec un salaire revue à la baisse. Et malgré les spéculations, le club catalan n’a pour l’instant reçu aucune offre pour boucler son départ en janvier…

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe lundi : afin de pouvoir valider le transfert de Ferran Torres dans ses rangs, le FC Barcelone devrait considérablement alléger sa masse salariale, et c’est ainsi que la prolongation de contrat de Samuel Umtiti jusqu’en 2026 et avec une baisse salariale de 10% a été officialisée par le club blaugrana . Malgré cette annonce, le défenseur central français n’entre toujours pas dans les plans du Barça et pourrait être vendu cet hiver, mais…

Barcelone n’a aucune offre pour Umtiti