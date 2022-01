Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Belaïli annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2022 à 11h10 par A.C.

Performant avec l'Algérie, Youcef Belaïli attise d’énormes convoitises et pourrait bien poursuivre sa carrière en France, du côté de Saint-Etienne.

L’opération maintien commence maintenant pour Pascal Dupraz, appelé au chevet de l’ASSE en lieu et place de Claude Puel. Le nouvel entraineur des Verts a déjà vu plusieurs renforts précieux débarquer, avec les arrivées de Paul Bernardoni et de Sada Thioub que nous vous avions révélé en exclusivité sur le10sport.com. Mais ce n’est pas fini ! L’ASSE pourrait en effet réaliser un joli coup avec Youcef Belaïli, l’un des hommes forts de du titre de l’Algérie à la Coupe arabe de la FIFA qui s’apprête désormais à disputer la CAN. L’entourage du joueur de 30 ans a toutefois récemment confié que l’offre formulée par les Stéphanois n’était pour le moment pas satisfaisante, puisqu’elle ne portait que sur six mois de contrat.

« Youcef veut donner la priorité à l’Europe, c’est son objectif »