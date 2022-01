Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable réponse du clan Icardi à Leonardo !

Publié le 11 janvier 2022 à 11h15 par A.C.

Mauro Icardi est annoncé proche d’un départ, avec la Juventus qui souhaiterait boucler un prêt de six mois. Pourtant, il ne semble pas vraiment enclin à quitter le PSG...

Il est quelque part la cinquième roue du carrosse au Paris Saint-Germain. Barré par la concurrence terrible de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar cette saison, Mauro Icardi n’a que très peu d’espace pour s’exprimer. Le problème, c’est que le peu de fois où il l’a fait, il n’a jamais su se montrer décisif et son départ pourrait apporter des liquidités non-négligeables à Leonardo. Cela ne se fera toutefois qu’aux conditions du PSG ! La presse italienne assure que Leonardo n’aurait aucune intention d’accepter l’offre de prêt de la Juventus, voulant absolument un transfert sec qui puisse lui permettre de récupérer pas moins de 35M€.

Icardi veut rester au PSG