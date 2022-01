Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le bonheur de Xavi est entre les mains du PSG et d’Icardi…

Publié le 11 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

A Barcelone, Xavi attend encore un numéro 9, ciblant pour cela Alvaro Morata. Mais tout reposerait sur le PSG désormais. Explications.

La reconstruction débute maintenant au FC Barcelone. Et pour entamer ce nouveau projet, Joan Laporta a fait revenir Dani Alves et n’a pas hésité à lâcher 55M€ + 10M€ de bonus à Manchester City pour recruter Ferran Torres. Un renfort qui était tant désiré par Xavi, à la recherche de nouveaux joueurs en attaque. Mais ces besoins offensifs ne seraient pas encore comblés. En effet, le Barça chercherait toujours un véritable numéro 9 et depuis plusieurs jours maintenant, la priorité se nomme Alvaro Morata, aujourd’hui prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus.

Un dossier qui dépend du PSG !

Le FC Barcelone attendrait donc l’arrivée d’Alvaro Morata. Mais comme l’a déjà expliqué Massimiliano Allegri, un départ de l’Espagnol n’est pas prévu. Et cela ne devrait pas changer suite à la grave blessure de Federico Chiesa qui va être éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, le Barça pourrait encore avoir une chance d’avoir Morata, mais pour cela, il faudra que la Juventus obtienne un remplaçant et celui-ci pourrait notamment être Mauro Icardi. Mais encore faut-il que le PSG accepte de lâcher l’Argentin et qu’un accord soit trouvé avec la Vieille Dame. A suivre…