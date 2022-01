Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 24M€ pourrait échapper à Xavi !

Publié le 10 janvier 2022 à 21h00 par P.L.

En cas de départ d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone songerait à s'attacher les services d'Adama Traoré. Cependant, le club catalan ne serait pas seul sur le dossier puisque Tottenham s'intéresserait également à l'ailier de 25 ans. D'ailleurs, l'équipe londonienne pourrait devancer les Blaugrana dans les négociations.

Afin de remonter la pente après un début de saison assez délicat, le FC Barcelone cherche à recruter sur le marché des transferts pour se renforcer. Joan Laporta s’est déjà montré plutôt actif cet hiver en officialisant deux arrivées avec Dani Alves et Ferran Torres. Cependant, le président du club catalan aurait également des plans pour l'été prochain. Si pour le moment, il lutte toujours pour pouvoir prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé, Joan Laporta n’est pas à l’abri de voir l’international tricolore partir libre à l’issue de la saison, son engagement avec l'équipe culé arrivant à son terme en juin prochain. Par conséquent, la formation blaugrana songerait déjà à un remplaçant pour le champion du monde 2018 et ces derniers jours, il a été question d’un intérêt pour Adama Traoré. Cependant, le FC Barcelone ne serait pas le seul intéressé et pourrait se faire devancer.

Tottenham est optimiste pour Adama Traoré