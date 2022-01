Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça veut plomber la succession de Mbappé !

Publié le 10 janvier 2022 à 18h15 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait bien venir mettre des bâtons dans les roues de Leonardo et du Paris Saint-Germain, qui devraient perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Plus le temps passe et plus le départ de Kylian Mbappé semble être devenu inévitable. La star du Paris Saint-Germain n’a toujours pas prolongé et depuis le 1er janvier dernier, il peut librement négocier avec d’autres clubs. Le Real Madrid aurait déjà tout prévu et nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG se prépare également au pire. Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux joueurs très appréciés, mais en Italie on assure que Leonardo lorgnerait Dušan Vlahović, qui réalise une saison incroyable avec la Fiorentina.

Le Barça fonce sur Dušan Vlahović