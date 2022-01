Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il miser sur Cristiano Ronaldo pour oublier Kylian Mbappé ?

Publié le 10 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que le départ de Kylian Mbappé prend forme, le PSG est dans l’obligation de frapper fort pour oublier l’international français, et la piste Cristiano Ronaldo pourrait de nouveau être évoquée…

Après avoir animé le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait refaire parler de lui à l’issue de la saison. De retour à Manchester United, le quintuple Ballon d’Or s’est rapidement montré indispensable aux Red Devils avec 14 buts et 3 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues, mais cela n’a pas suffi pour empêcher le mauvais début de saison du club anglais. Selon les informations du Sun , Jorge Mendes, agent du Portugais, se serait récemment entretenu avec l’attaquant pour évoquer la situation, et à en croire un proche de Cristiano Ronaldo, tous les scénarios seraient envisageables pour son avenir. « L’équipe reçoit beaucoup de critiques et il sait qu’il est vu comme l’un des leaders. Il y a certains problèmes, Cristiano Ronaldo ressent cette pression et il est stressé par la situation. Il veut que son retour soit un succès, mais il commence à reconnaitre que gagner des trophées en l’état actuel pourrait être compliqué. Jorge Mendes est venu le voir, ils ont passé du temps à discuter des problèmes, comment cela pourrait être résolu, quelles pourraient être solutions. Rien n’a été exclu ».

Ronaldo pour oublier Mbappé ?