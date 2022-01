Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo lâche une bombe pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2022 à 10h00 par T.M.

Revenu à Manchester United lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait finalement ne pas s’éterniser chez les Red Devils.

Après 3 saisons à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. Et pour cela, le quintuple Ballon d’Or est retourné à Manchester United. Un coup de tonnerre sur la planète football, mais malgré le Portugais, les Red Devils ont du mal cette saison. Actuellement, le club du nord de l’Angleterre pointe à la 7ème place en Premier League et le jeu fourni par l’équipe de Ralf Rangnick est loin d’être flamboyant. De quoi inquiéter Cristiano Ronaldo, au point même qu’il pourrait remettre en question son avenir à Old Trafford.

« Rien n’a été exclu »