Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a identifié sa grosse vente de l’hiver !

Publié le 9 janvier 2022 à 9h10 par T.M.

Avant d’espérer recruter à l’OM, Pablo Longoria doit dégraisser. Et un départ semble de plus en plus évident sur la Canebière.

Ça a déjà commencé à bouger à l’OM en ce mois de janvier. En effet, dernièrement, Jordan Amavi a quitté le club phocéen, étant prêté à l’OGC Nice, qui disposerait d’une option d’achat à 5M€. Mais d’autres départs sont à prévoir sur la Canebière cet hiver. Si Pablo Longoria veut offrir de nouveaux renforts à Jorge Sampaoli, il va falloir dégraisser. Frank McCourt aurait d’ailleurs été très clair avec son président, exigeant notamment 30M€.

L’heure du départ !