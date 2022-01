Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Benedetto, Longoria annonce la couleur !

Publié le 9 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que son contrat à l’OM expire à la fin de la saison et qu’il est prêté à Elche jusqu’à ce moment, Pablo Longoria espèrerait parvenir à un accord avec le club espagnol et avec Boca Juniors pour le transfert de Dario Benedetto.

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli ne dispose plus de Dario Benedetto dans les rangs de son effectif à l’OM. La cause ? Le président Pablo Longoria a notamment pris la décision avec ses conseillers de l’envoyer en prêt du côté d’Elche pour l’intégralité de la saison. Alors que son contrat à l’OM expirera en juin prochain, Benedetto pourrait tout de même rapporter un peu d’argent à l’OM alors que Boca Juniors se pencherait sur le profil de son ancien buteur.

Longoria veut boucler un transfert cet hiver