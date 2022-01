Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message très fort de Dupraz sur le mercato !

Publié le 9 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter l'arrivée de Paul Bernardoni, Pascal Dupraz dévoile les coulisses du mercato de l'ASSE depuis son arrivée.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub en provenance d'Angers. Pascal Dupraz commence très fort son recrutement quelques semaines après son arrivée sur le banc des Verts. Présent en conférence de presse, l'ancien entraîneur de Toulouse a dévoilé les coulisses du mercato.

«La cellule de recrutement avait validé les dossiers»