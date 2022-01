Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros regret de Griezmann !

Publié le 9 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Passé durant deux saisons au FC Barcelone, Antoine Griezmann reconnaît qu'il s'attendait à faire mieux au sein du club blaugrana.

En 2019, un an après avoir repoussé les avances du FC Barcelone, Antoine Griezmann décide finalement de rejoindre le club blaugrana qui n'hésite pas à débourser 120M€ pour recruter l'attaquant français. Mais le natif de Mâcon n'a jamais réussi à s'imposer au Barça ce qui l'a poussé à faire son retour à l'Atlético de Madrid dans les dernières heures du mercato estival. Et Antoine Griezmann reconnaît qu'il aurait aimé que cela se passe différemment..

«Les choses ne se sont pas aussi bien passées que je l'espérais»