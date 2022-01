Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'aveu de Griezmann sur son passage au Barça !

Publié le 8 janvier 2022 à 16h00 par A.M.

Invité à commenter son passage au FC Barcelone, Antoine Griezmann reconnaît qu'il aurait préféré que cela se passe mieux.

Un an après avoir repoussé les avances du FC Barcelone, Antoine Griezmann a finalement signé au sein du club blaugrana durant l'été 2019. Le Champion du monde avait signé pour 120M€, une somme correspondant à sa clause libératoire à l'Atlético de Madrid. Mais alors qu'il était très attendu, Antoine Griezmann n'a jamais réussi à s'imposer au Barça et a finalement fait son retour chez les Colchoneros l'été dernier. Et le natif de Mâcon reconnaît qu'il espérait mieux de son passage à Barcelone.

«Les choses ne se sont pas aussi bien passées que je l'espérais»