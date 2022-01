Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est fixé pour l'avenir de ce joueur de Xavi !

Publié le 8 janvier 2022 à 14h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone chercherait à alléger sa masse salariale, le club culé verrait d'un bon œil le départ de Sergino Dest cet hiver. Néanmoins, l'Américain n'aurait pas l'intention de quitter la Catalogne.

En 2020, le Barça a déboursé près de 21M€ à l'Ajax Amsterdam pour s'attacher les services de Sergino Dest. Toutefois, ce dernier fait face à de nombreuses difficultés dans le couloir droit du FC Barcelone depuis l'éviction de Ronald Koeman et l'arrivée de Xavi en novembre dernier. De plus, le recrutement de Dani Alves pousserait encore plus Sergino Dest vers la sortie. Alors que le départ du joueur de 21 ans pourrait permettre au Barça d'alléger sa masse salariale, l'Américain aurait lui les idées claires pour son avenir.

Dest ne veut pas quitter le Barça