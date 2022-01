Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a une voie royale pour le successeur de Dembélé !

Publié le 8 janvier 2022 à 13h00 par La rédaction

En cas de départ d'Ousmane Dembélé, le Barça aurait fait d'Adama Traoré l'une de ses priorités pour remplacer le Français. À Barcelone, le terrain serait déjà très favorable à une arrivée de l'Espagnol, notamment grâce aux bonnes relations entre son agent Jorge Mendes et Joan Laporta.

La situation contractuelle d'Ousmane Dembélé oblige Xavi à se préparer à toutes les éventualités. Le Français refuse pour le moment de prolonger avec le Barça et peut désormais négocier avec les clubs de son choix afin d'envisager un transfert libre l'été prochain. Comme l'a révélé Sport ce samedi, Adama Traoré serait visé par le FC Barcelone pour remplacer Ousmane Dembélé en cas de départ. En coulisses, de nombreux ingrédients seraient déjà réunis pour mener à bien cette opération.

Jorge Mendes pourrait faciliter le transfert d'Adama Traoré