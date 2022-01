Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a identifié le successeur de Dembélé !

Publié le 8 janvier 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors qu'Ousmane Dembélé n'est toujours pas enclin à prolonger avec le FC Barcelone, Xavi s'activerait en coulisses afin de trouver un remplaçant au Français. Le technicien espagnol viserait ainsi Adama Traoré.

Ousmane Dembélé continue de semer le trouble sur son avenir au FC Barcelone. Alors que son contrat se termine en juin prochain, le Français aurait réclamé un salaire annuel de près de 43M€ pour prolonger au Barça. Présent vendredi en conférence de presse, Xavi s'est alors exprimé sur la situation de l'ailier : « Il fait partie de l'équipe et l'autre jour, il a fait un effort pour l'équipe. Il venait de sortir de Covid et il a fait une performance parfaite. L'équipe était en difficulté et il a fait la différence. Quoi qu'il arrive avec son avenir, il continuera à être un joueur important pour nous. » En coulisses, l'entraîneur des Blaugrana se préparerait déjà à l'après-Dembélé...

Le Barça vise Adama Traoré