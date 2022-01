Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se dégage pour Leonardo avec Ousmane Dembélé…

Publié le 8 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Loin de prolonger au FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait donc faire ses valises et c’est au PSG qu’il pourrait les poser.

Arrivé en 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé connaitrait ses derniers moments en Catalogne. Si le Français rend toujours des services au Barça comme face à Linares en Coupe du Roi, un départ ne cesse de se préciser. En effet, si les Blaugrana veulent prolonger Dembélé, les demandes de ce dernier sont trop importantes. Dans cette situation, le champion du monde se rapprocherait donc du départ. Pour aller où ? Le PSG pourrait bien être sa destination.

Un avenir au PSG ?