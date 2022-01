Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé plombe un rêve de Florentino Pérez !

Publié le 8 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble s’écrire du côté du Real Madrid, cela pourrait bien plomber le dossier Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid toucherait enfin au but pour Kylian Mbappé. Alors que Florentino Pérez rêve d’accueillir l’actuel attaquant du PSG, cela pourrait être le cas à la fin de cette saison, une fois que le Français aura terminé son contrat avec le club de la capitale. Si Leonardo garde encore espoir de prolonger Mbappé, tout semble indiquer que ce dernier rejoindra le Real Madrid dans quelques mois. Mais pour les Merengue, cela pourrait ne pas forcément être une bonne nouvelle.

Mbappé oui, Haaland non ?