Mercato - PSG : Zidane à l'origine d'un premier coup magistral à Paris ?

Publié le 7 janvier 2022 à 9h15 par A.M.

Après avoir annoncé que Zinedine Zidane serait le prochain entraîneur du PSG, Daniel Riolo assure qu'il pourrait également convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid se confirme. L'attaquant français a un accord verbal avec le club madrilène ce qui rend Florentino Pérez très confiant pour l'arrivée du Champion du monde 2018. Il faut dire que le contrat de Kylian Mbappé au PSG s'achève en juin prochain et après avoir déjà réclamé son départ l'été dernier, il y a de fortes chances que l'international français décide cette fois-ci de partir libre.

Zidane pourrait convaincre Mbappé