Mercato - Barcelone : Xavi peut reprendre espoir dans ce dossier XXL !

Publié le 7 janvier 2022 à 7h30 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Massimiliano Allegri a fermé la porte à un départ d'Alvaro Morata cet hiver. Pourtant, un changement de club serait plus que jamais d'actualité.

En difficulté sur le plan sportif, le FC Barcelone se serait bien passé de l’absence de Sergio Agüero. Le talentueux attaquant argentin a été contraint de prendre sa retraite en raison de soucis cardiaques. Le club catalan a donc besoin de recruter un avant-centre lors de ce mercato hivernal et aurait coché le nom d’Alvaro Morata, prêté par l’Atlético à la Juventus jusqu’à la fin de la saison. Mais Massimiliano Allegri a envoyé un message clair au FC Barcelone. « Morata ne partira pas. C'est un joueur qui a marqué 21 buts l'année dernière, et qui est déjà 7 cette année. C'est un joueur performant et il est très important. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici parce que pour trouver quelqu'un de son niveau, il faut prendre les 4 ou 5 meilleurs attaquants. Alvaro reste avec beaucoup d'enthousiasme, c'est tout » a confié l’entraîneur de la Juventus ce mercredi.

Le Barça toujours en course pour Morata