Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien buteur de Ligue 1 répond à l’intérêt de Xavi !

Publié le 7 janvier 2022 à 0h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche toujours un buteur, le nom de Cédric Bakambu a notamment circulé en Catalogne. Un intérêt évoqué par le principal intéressé.

En ce mois de janvier, la priorité du recrutement du FC Barcelone est de se renforcer en attaque. Pour cela, Joan Laporta a ainsi sorti le chéquier pour recruter Ferran Torres à Manchester City, moyennant 55M€ + 10M€ de bonus. Mais un véritable buteur serait toujours recherché par les Blaugrana. Alors que la priorité se nommerait Alvaro Morata, faire venir l’actuel joueur de la Juventus apparait très compliqué. De quoi donc obligé le Barça à étudier d’autres possibilités et pour cela, le nom de Cédric Bakambu a notamment circulé.

« C’est flatteur »