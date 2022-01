Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Alvaro Morata affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2022 à 14h00 par A.M.

Bien que Massimiliano Allegri ait affiché sa volonté de conserver Alvaro Morata, l'attaquant espagnol souhaiterait toujours rejoindre le FC Barcelone.

Présent en conférence de presse mardi, Massimiliano Allegri s'est montré catégorique au sujet de l'avenir d'Alvaro Morata. « Morata ne partira pas. C'est un joueur qui a marqué 21 buts l'année dernière, et qui est déjà 7 cette année. C'est un joueur performant et il est très important. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici parce que pour trouver quelqu'un de son niveau, il faut prendre les 4 ou 5 meilleurs attaquants. Alvaro reste avec beaucoup d'enthousiasme, c'est tout », assurait l'entraîneur de la Juventus. Et pourtant, ce dossier semble encore loin d'être terminé.

Morata veut aller au Barça