Mercato - OM : Amine Harit lâche un message fort sur son avenir !

Publié le 6 janvier 2022 à 13h45 par B.C.

Prêté l’été dernier par Schalke 04 à l’OM, Amine Harit s’est prononcé sur son avenir ce jeudi en conférence de presse, avant le déplacement à Bordeaux.

L’été dernier, l’OM s’est montré extrêmement actif en s’attachant les services de onze renforts, à l’image d’Amine Harit (24 ans). Appartenant à Schake 04 jusqu’en juin 2024, l’international marocain a quitté l’Allemagne et son club, relégué en deuxième division, pour s’engager en faveur de l’OM sous la forme d’un prêt. Depuis, le milieu offensif peine à se montrer régulier dans la cité phocéenne, incitant Jorge Sampaoli à laisser parfois sur le banc sa recrue estivale, dont l’avenir est encore incertain. Présent en conférence de presse ce jeudi avant le déplacement à Bordeaux, Amine Harit a d’ailleurs laissé planer le doute concernant la suite de sa carrière.

« S'il y a moyen de poursuivre l'aventure, on verra »