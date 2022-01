Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance déjà son été 2022 avec une piste XXL !

6 janvier 2022

Toujours en quête de nouveaux talents pour le PSG, Leonardo place déjà ses pions en vue du prochain mercato estival avec un élément qu’il connaît très bien pour l’avoir dirigé au Milan AC : Lucas Paqueta. Mais cette opération ne s’annonce pas simple pour le directeur sportif parisien.

Le PSG va retenter le gros coup Lucas Paqueta dans les mois à venir ! Le milieu offensif brésilien de 24 ans, qui s’est imposé comme un élément indispensable de l’OL ces derniers mois (6 buts, 3 passes décisives en Ligue 1), avait déjà été ciblé par Leonardo en 2020 pour venir renforcer le PSG, et le directeur brésilien du club de la capitale le connaît d’ailleurs très bien puisqu’il avait été à l’origine de son arrivée au Milan AC en provenance de Flamengo pour 40M€ en 2019. Mais s’il souhaite vraiment rafler la mise avec Lucas Paqueta, Leonardo va devoir mettre les bouchées doubles…

Le PSG veut Paqueta, mais…

En effet, il y a près d’un an et alors qu’il vivait sa première saison avec l’OL, Lucas Paqueta semblait déjà très épanoui au sein du club rhodanien et affichait clairement son envie d’y rester encore un bon moment : « Je suis très heureux ici et je compte bien m'inscrire dans la durée. Ici, je suis redevenu qui je suis vraiment et j'ai retrouvé ma confiance. Je veux faire un grand championnat et je veux surtout porter ce maillot de l'OL en Ligue des champions », indiquait Paqueta dans les colonnes de L’Equipe en février 2021, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2025. Le quotidien sportif confirme d’ailleurs dans ses colonnes du jour que le PSG pourrait bien avoir du mal à le convaincre de changer d’air.

L’OL va se montrer gourmand