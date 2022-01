Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de Lucas Paqueta est déjà fixé pour Leonardo !

Publié le 6 janvier 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato estival où il intéresse fortement Leonardo, Lucas Paqueta pourrait être cédé par l’OL en cas d’offre atteignant au minimum les 60M€.

Et si Lucas Paqueta (24 ans) était le prochain gros coup du PSG sur le marché des transferts ' L’Equipe a révélé dans ses colonnes du jour un vif intérêt de Leonardo, qui envisage de faire venir le milieu offensif brésilien de l’OL lors du prochain mercato estival, lui qui avait déjà été à l’origine de son arrivée au Milan AC en 2019 pour 40M€. Mais s’il souhaite vraiment rafler la mise avec Paqueta, le directeur sportif du PSG devra mettre le paquet…

Paqueta, c’est 60M€ ?