Mercato - PSG : Lionel Messi préparerait déjà son départ !

Publié le 6 janvier 2022 à 8h45 par A.M.

Après une première partie de saison assez délicate, Lionel Messi pourrait déjà réclamer son départ à l'issue de la saison notamment si le PSG ne remporte pas la Ligue des champions.

Au terme d'un imbroglio avec le FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de quitter son club de toujours l'été dernier. En proie à d'importants problèmes économiques, le club blaugrana n'a pas pu prolonger le bail de l'international argentin, une aubaine sur laquelle a sauté le PSG pour s'attacher les services de Lionel Messi qui a donc débarqué à Paris en grande pompe au mois d'août. Mais alors qu'il était très attendu, Lionel Messi sort d'une première partie de saison assez décevante avec seulement un but en Ligue 1, bien qu'il en ait inscrit cinq en Ligue des champions.

Messi pourrait réclamer son départ l'été prochain