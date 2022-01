Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino annonce une autre mauvaise nouvelle pour Messi !

Publié le 2 janvier 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi a été testé positif au Covid-19, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la situation de son numéro 30.

Le PSG n'échappe à cette nouvelle vague du Covid-19. Particulièrement contagieux, le variant Omicron fait des ravages dans le monde, et les clubs de foot n'y échappent pas. A l'image du PSG qui a annoncé avoir quatre joueurs positifs à Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumalaza et Lionel Messi. Ces quatre joueurs seront donc absents contre Vannes en Coupe de France lundi, et leur présence est également incertaine contre l'OL la semaine prochaine. Notamment pour Lionel Messi, bloqué sur son lieu de vacances comme l'explique Mauricio Pochettino.

«Il ne pourra pas voyager en France tant que son test sera positif»