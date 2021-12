Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, concurrence... Cette terrible sortie sur la situation de Donnarumma !

Publié le 27 décembre 2021 à 14h15 par D.M.

Sélectionneur de l'Italie, Robert Mancini s'est prononcé sur la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG.

Malgré la présence de Keylor Navas dans les cages, le PSG prenait la décision de recruter Gianluigi Donnarumma lors du dernier mercato estival. Mais alors que la première partie de saison arrive à son terme, force est de constater que Mauricio Pochettino n’a toujours pas établi de hiérarchie claire. Donnarumma et Navas se partagent les rencontres du PSG. « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment cela me dérange parce que ce n’est pas facile. Comme tu l’as dit, j’étais toujours titulaire et c’est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue » avait confié le champion d’Europe au sujet de sa situation en Ligue 1.

«Je regrette la situation de Donnarumma, pour un gardien de but, c'est fondamental»