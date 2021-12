Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… La grosse mise au point de Pochettino !

Publié le 21 décembre 2021 à 16h10 par T.M.

Alors que ça commencerait à se tendre entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino a fait un point sur la gestion des gardiens au PSG.

Jusqu’à présent, cela se passait plutôt bien entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma malgré leur concurrence au PSG. « Avec Keylor, j'entretiens un excellent rapport, il n'y a pas le moindre conflit. Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées », lâchait d’ailleurs récemment l’Italien. Mais cela pourrait être aujourd’hui de l’histoire ancienne. En effet, selon les derniers échos de L’Equipe , la tension commencerait à monter entre Navas et Donnarumma en coulisses.

« Je pense que cela se passe bien »