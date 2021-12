Foot - PSG

PSG - Clash : Un tir envoyé par Navas à Donnarumma en interne ?

Publié le 21 décembre 2021 à 11h15 par A.C.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Gianluigi Donnarumma doit faire face à l’énorme concurrence de Keylor Navas.

C’est l’un des gros feuilletons de la saison au Paris Saint-Germain. Depuis le mercato estival, Mauricio Pochettino peut compter sur deux gardiens de très haut niveau avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Un atout indéniable, mais le coach du PSG doit jongler avec deux potentiels numéros 1, qui n’acceptent pas vraiment de jouer les doublures. Pour le moment il n’a toujours pas tranché et se contente d’alterner Navas et Donnarumma, même si le premier a pour le moment un bel avantage sur le second, avec quinze titularisations contre onze.

« Tu vois, ça, ce sont les meilleurs gardiens au monde qui les portent »