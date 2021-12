Foot - PSG

PSG : Kimpembe affiche un souhait fort pour 2022 !

Publié le 20 décembre 2021 à 15h40 par La rédaction

Alors que le PSG aura pour ambition de remporter la Ligue des champions en 2022, Presnel Kimpembe a un souhait qui dépasse le football à l’aube de cette nouvelle année.