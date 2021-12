Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Gianluigi Donnarumma sur son arrivée au PSG !

Publié le 15 décembre 2021 à 20h15 par T.M.

Cet été, libre, Gianluigi Donnarumma a choisi de s’engager avec le PSG. Un gros choix sur lequel est revenu le portier italien.

Gianluigi Donnarumma a vécu un été mouvementé. Sacré champion d’Europe avec l’Italie, tournoi durant lequel il a été élu meilleur joueur, le gardien a également changé de club. N’ayant pas trouvé d’accord avec le Milan AC pour prolonger, le client de Mino Raiola s’est alors retrouvé libre et c’est le PSG qui a su se montrer le plus convaincant. Donnarumma a donc posé ses valises dans la capitale française, où il a rejoint notamment son compatriote, Marco Verratti, qui a joué un rôle important dans ce choix.

« Je suis fier d’être ici »