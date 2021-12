Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel a fixé des exigences colossales à Leonardo !

Publié le 15 décembre 2021 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait alerté le PSG. Pour convaincre le défenseur allemand de rejoindre Paris, Leonardo sait déjà ce qu'il doit faire. En effet, Antonio Rüdiger aimerait parapher un contrat compris entre 14 et 17,6M€.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups XXL à 0€. Alors que Lionel Messi (Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et Georgionio Wijnaldum (Liverpool) étaient en fin de contrat le 30 juin 2021, le directeur sportif du PSG a profité de la situation pour les recruter librement et gratuitement. Alerté par le cas Antonio Rüdiger, qui est dans sa dernière année d'engagement avec Chelsea, Leonardo aimerait en faire de même avec lui. Et le PSG sait déjà comment convaincre le défenseur de Thomas Tuchel.

Antonio Rüdiger réclamerait un contrat supérieur à 14M€