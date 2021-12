Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut dire adieu à un énorme coup à 0€ !

Publié le 16 décembre 2021 à 1h00 par B.C.

Malgré ses appels du pied en direction du FC Barcelone, André Onana aurait choisi de rejoindre l’Inter Milan pour la suite de sa carrière.

Actuellement dans la dernière année de son contrat, André Onana quittera l’Ajax Amsterdam à l’issue de la saison, et le portier de 24 ans dispose de quelques pistes prestigieuses pour son avenir. Alors que l’Inter souhaite s’attacher ses services, le FC Barcelone serait également à l’affût sur son ancien joueur, formé du côté de la Masia. Interrogé par Sport ce mardi, André Onana a d’ailleurs reconnu qu’il était ouvert à l’idée de retrouver le FC Barcelone, désireux de se renforcer à moindre coût. « Je suis toujours en contact avec le Barça. J'ai une très bonne relation depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison et il y a toujours eu des contacts. (…) Si le Barça est mon premier choix ? Évidemment, c’est ma maison et j’y ai grandi. Si c'est le Barça, ce sera le Barça. » Cependant, c’est bel et bien vers le Serie A que se dirigerait le portier camerounais.

Onana vers l’Inter Milan

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, les récents appels du pied d’André Onana en direction du FC Barcelone ne signifieraient pas pour autant une arrivée prochaine du côté de la Catalogne. La décision d’André Onana serait déjà prise, et l’Inter Milan apparaîtrait en pole pour boucler la venue du joueur dès le début de l’année 2022, en vue de la saison prochaine. Joan Laporta devra donc se rabattre sur une autre piste s’il souhaite mettre la main sur un gardien.