Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une catastrophe avant la vente du club ? La réponse des Verts !

Publié le 15 décembre 2021 à 23h00 par A.M.

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Pascal Dupraz, Jean-François Soucasse en a profité pour se montrer rassurer concernant la situation de l'ASSE.

Le processus de vente de l'ASSE est lancé depuis de nombreux mois, mais pour le moment, il n'a toujours pas abouti. Les actionnaires ont repoussé les offres d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier, mais d'autres projets plus ambitieux semblent désormais en lice à l'image de ceux du milliardaire russe Sergeï Lomakin ainsi que celui du président de Smart Good Things, Serge Bueno. En attendant que ce feuilleton aboutisse, l'ASSE tente se maintenir en Ligue 1 et de redresser la barre d'un point de vue sportif. Dans cette optique, Pascal Dupraz a remplacé Claude Puel, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Lors de la présentation du nouvel entraîneur des Verts, Jean-François Soucasse, président exécutif, a évoqué le feuilleton de la vente du club, assurant que l'ASSE survivrait même sans nouveau repreneur.

«Le club a des marges de manœuvre»