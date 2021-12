Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin affiche un fol espoir pour cet hiver !

Publié le 15 décembre 2021 à 22h00 par A.M.

Particulièrement concernés par la CAN, l'ASSE ne verrait pas d'un mauvais œil son annulation comme l'explique Loïc Perrin, nouveau coordinateur sportif des Verts.

Lanterne rouge de Ligue 1, l'ASSE s'apprête à vivre un mois de janvier très compliqué puisque sept joueurs pourraient être concernés par la CAN à savoir Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores. Cependant, selon les informations de RMC Sport, une annulation de la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas à exclure à cause de la pandémie de Covid, ce qui pourrait faire les affaires des Verts.

«Je ne serai pas déçu par l'annulation de la CAN»