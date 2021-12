Foot - PSG

PSG - Malaise : Ander Herrera fait une annonce pour Sergio Ramos !

Publié le 24 décembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos a connu une première partie de saison extrêmement délicate, Ander Herrera a néanmoins tenu à afficher sa confiance pour la suite.

Arrivé en août dernier, Sergio Ramos a dû attendre le 28 novembre pour effectuer ses débuts avec le PSG en match officiel face à Saint-Etienne. Freiné par des pépins physiques aux mollets résultats de son opération d’un genou quelques mois auparavant, l’international espagnol a longtemps rongé son frein avant subir une fatigue musculaire. Au total, Sergio Ramos aura donc participé à un match entier et quasiment deux mi-temps au cours de cette première partie de saison, chose qui a donc conduit de nombreux observateurs à avoir des craintes quant à son état physique.

« Nous sommes optimistes »