Mercato - OL : Lucas Paqueta affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 27 février 2021 à 23h40 par A.D.

Arrivé du Milan AC l'été dernier, Lucas Paqueta renaît de ses cendres à l'OL. Interrogé sur son avenir, le milieu offensif brésilien a reconnu qu'il voulait s'inscrire sur la durée dans le club emmené par Rudi Garcia.