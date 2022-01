Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a encore ses chances pour cette pépite !

Publié le 6 janvier 2022 à 23h00 par B.C.

Alors que Julian Alvarez est annoncé proche de Manchester United, rien ne serait encore bouclé pour l’attaquant de River Plate, pisté notamment par le FC Barcelone.

À 21 ans, Julian Alvarez va bientôt découvrir l’Europe. L’attaquant argentin enchaîne les buts sous le maillot de River Plate et ne manque pas de prétendants pour ses débuts sur le Vieux Continent. Le FC Barcelone serait notamment sous le charme du joueur, également dans le viseur de l’AC Milan, la Juventus, l’Inter, l’Atlético, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et Manchester United. Dernièrement, on annonçait que les Red Devils étaient justement en pole dans ce dossier, mais Julian Alvarez serait encore loin d’Old Trafford.

Rien n’est bouclé pour Julian Alvarez