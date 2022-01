Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en grande difficulté pour cette pépite ?

Publié le 3 janvier 2022 à 16h00 par La rédaction

En quête de renfort offensif, le FC Barcelone serait intéressé par le profil de Julian Alvarez. Cependant, Manchester United serait sur le point de passer à l'action pour le jeune joueur de River Plate.

Désireux de se renforcer offensivement malgré l’arrivée de Ferran Torres, le FC Barcelone explorerait plusieurs pistes. Quelques noms ont été liés au club catalan, celui d’Alvaro Morata se faisant de plus en plus insistant ces derniers temps. Cependant, le Barça suivrait toujours avec attention le dossier de Julian Alvarez. L’attaquant argentin est auteur de grandes prestations avec River Plate (18 buts et 7 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues) et son contrat arrive à son terme en juin prochain. Le FC Barcelone serait donc intéressé par le profil de l’Argentin mais il ne serait pas le seul club sur le coup. L’un des prétendants de Julian Alvarez serait d’ailleurs sur le point de passer à l’action.

Manchester United prêt à passer à l’offensive pour Julian Alvarez